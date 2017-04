ETA draagt laatste wapens over aan Franse politie

KVDS

8/04/17 Bron: Belga

De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft zijn laatste wapens overgedragen aan de Franse politie. Daarmee zou de voormalige terreurorganisatie volledig zijn ontwapend.

Euskadi Ta Askatasuna (Baskenland en Vrijheid) heeft via een tussenpersoon een lijst met zijn geheime wapenbergplaatsen overgemaakt aan de autoriteiten van de Zuid-Franse stad Bayonne, zo laat de separatistische organisatie weten. Volgens de Franse krant Le Monde bevat de lijst acht verschillende plaatsen in het zuidwesten van Frankrijk, vlakbij de Spaanse grens. Andere media spreken over twaalf bergplaatsen. ETA stelt dat het om zijn volledige wapenarsenaal gaat. Het zou gaan om zowat 130 wapen en twee ton explosieven. (lees hieronder verder)

ETA voerde tussen 1968 en 2010 een bloedige strijd voor de onafhankelijkheid van de Baskische regio's in Noord-Spanje en Zuidwest-Frankrijk. Daarbij kwamen meer dan 800 mensen om het leven, voornamelijk in Spanje. Eind 2011 kondigde de groep het einde van zijn gewapende strijd aan. Sindsdien werden geen aanvallen meer uitgevoerd, maar de ontwapening was nog niet afgerond.



Manifestatie

Vandaag zal in Bayonne ook een manifestatie georganiseerd worden om steun te betuigen aan het ontwapeningsproces.