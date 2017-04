64-jarige vrouw die twee maanden geleden moeder werd moet tweeling afgeven: "Ze zijn niet veilig bij haar"

Koen Van De Sype

8/04/17 - 09u03 Bron: El País, Daily Mail

© Twitter.

Een 64-jarige vrouw uit Spanje die in februari beviel van een tweeling, moet haar kinderen afgeven. Ze worden geplaatst, nadat er signalen kwamen "dat ze niet veilig zouden zijn" bij Mauricia Ibanez. De sociale diensten hebben de jongen en het meisje al opgehaald.

Gabriel en Maria de la Cruz werden op 14 februari geboren na een vruchtbaarheidsbehandeling in de Verenigde Staten. Er ontstond heel wat commotie rond de zaak, niet alleen door de leeftijd van de vrouw, maar ook omwille van het feit dat ze al een dochter had van 6 jaar - Blanca - die in 2014 ook bij de vrouw was weggehaald. Zij woont intussen bij familie in Canada. Geïsoleerd Volgens de rechtszaak toen werd het meisje geïsoleerd, mocht ze niet naar school en leefde ze in een huis waar een gebrek aan hygiëne was.

Drie weken geleden kwam de vrouw in de pers en verdedigde ze haar wens om nog moeder te worden. Ze vertelde toen ook dat ze Blanca terug bij zich wilde. "Ik wil dat ze haar broertje en haar zusje leert kennen", vertelt ze. "Ik voel me in staat om voor alle drie te zorgen. Ze horen bij hun moeder."



De sociale diensten dachten daar anders over. "Mevrouw Ibanez heeft eind vorige maand het ziekenhuis verlaten en sindsdien wordt ze opgevolgd door een speciaal team", aldus een woordvoerder in de Britse krant Daily Mail. "Alle rapporten wijzen erop dat de tweeling bescherming nodig heeft."



Flat

Ibanez - die in een flat in Burgos woont - heeft nog niet gereageerd. Haar advocaat wel: "Mijn cliënte is er kapot van en voelt zich getraumatiseerd", zegt hij. "De eerste keer dat dit gebeurde was al erg, maar nu is het nog erger."



Kanker

Ibanez is niet de oudste moeder van Spanje. Dat was Carmen Bousada, die nog een tweeling kreeg op haar 67. Ze stierf twee jaar later aan kanker, in juli 2009. De oudst bekende moeder ter wereld is Daljinder Kaur uit India, die in 2015 beviel, op haar 70ste. Ook zij kreeg een ivf-behandeling.