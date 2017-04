Muren in Oostende weer vol kunst

Door: redactie

In Oostende zijn meerdere artiesten uit binnen en buitenland de hele dag druk bezig geweest met hun kunstwerken die ze aanbrengen op gebouwen en huizen. Want morgen opent The Crystal Ship, een festival rond publieke kunst. Kunst op straat, voor iedereen toegankelijk. Het is al de tweede keer dat Oostende dit organiseert. Vorig jaar verschenen er al 20 kunstwerken van nationale en internationale artiesten in Oostende. Dit jaar komen er nog eens 20 bij. Alle kunstwerken van The Crystal Ship blijven permanent hangen, vanaf morgen kun je ze -met een plannetje in de hand- gratis gaan bewonderen.