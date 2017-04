Door: redactie

In Parijs zijn de lichten van de Eiffeltoren gisteren vijf minuten lang gedoofd uit eerbetoon aan de slachtoffers in Zweden. Gisteren kwamen vier mensen om het leven nadat een vrachtwagen inreed op voetgangers in Stockholm.