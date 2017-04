Elfjarig jongetje berooft zich van het leven na zieke grap op sociale media

Door: redactie

8/04/17 - 06u03 Bron: KTLA, AD.nl

Tysen Benz © GoFundMe.

De elfjarige Tysen Benz uit de Amerikaanse staat Michigan pleegde zelfmoord omdat hij dacht dat zijn dertienjarige vriendinnetje zichzelf van het leven had beroofd. Toen eenmaal bleek dat het meisje nog leefde, was het al te laat, aldus de moeder van Tysen.

Het incident vond plaats op 14 maart. De jongen hoorde via sms'jes en sociale media dat zijn vriendinnetje dood was en probeerde zichzelf vervolgens op te hangen. Zijn moeder vond hem in zijn kamer.



Het jongetje werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij dinsdag uiteindelijk overleed.



"Ze had gedaan alsof ze dood was", vertelde moeder Katrina Goss aan persbureau AP. "Ik weet niet wat haar bezielde om zo'n rare actie uit te halen. Het is een misselijke, zieke grap."



Het meisje heeft waarschijnlijk hulp gehad van een paar vrienden. Haar naam is niet bekendgemaakt, omdat ze minderjarig is.



Omdat Tysen tot afgelopen dinsdag aan de beademing lag en de medische kosten maar bleven oplopen, is zijn familie is een crowdfundingactie gestart via GoFundMe. Ze haalden al meer dan 35.000 dollar op. Het gezin roept mensen die doneren op om in actie te komen tegen cyberpesten.



Op de GoFundMe-pagina omschrijft Goss haar zoon als een "geweldig kind", dat charismatisch, sportief en grappig was. Haar gezin is echt kapot van zijn overlijden, zegt ze. "Ik wil dat Tysen herinnerd wordt zoals hij was en voor al de vreugde die hij iedereen bracht. Hou zijn herinnering levend door te strijden tegen cyberpesten!!", schreef ze.



Wie vragen heeft rond zelf­doding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.