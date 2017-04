Venezolaanse oppositieleider buitenspel gezet: mag zich 15 jaar niet verkiesbaar stellen

Door: redactie

De Venezolaanse regering heeft oppositieleider Henrique Capriles verboden zich de komende 15 jaar verkiesbaar te stellen. Daardoor kan hij niet deelnemen aan de volgende presidentsverkiezingen in 2018.

De overheidsinstantie die hem de sanctie oplegde deed dit omdat hij als gouverneur van de staat Miranda "administratieve onregelmatigheden" zou hebben begaan.



Capriles heeft nog vijftien dagen de tijd om bij de betrokken instantie in beroep te gaan tegen de beslissing. Als hij beroep aantekent bij het Hooggerechtshof heeft hij daarvoor nog zes maanden.



De 44-jarige opposant en voormalig kandidaat bij de presidentsverkiezingen van 2013 reageert strijdvaardig. "Dit is niet mijn strijd, maar die van alle Venezolanen! (...) Wij gaan onze grondwet en ons land verdedigen", zei Capriles vrijdag op een persconferentie.



"De onverkiesbaarheid van Capriles heeft maar een doel: de dictatuur wil haar oppositie kiezen. Gaan we dat laten gebeuren? Zeker niet. Morgen gaan we verder!", viel de vicevoorzitter van het parlement, Freddy Guevara, hem op Twitter bij.



Het is al meer dan een week erg onrustig in Venezuela. Donderdag schoot de politie nog een jongeman dood tijdens een betoging in een buitenwijk van Caracas. Zaterdag staat er nieuw protest gepland.



De spanningen zijn het gevolg van de beslissing van het Hooggerechtshof om het parlement zijn bevoegdheden te ontnemen en zo de wetgevende macht buitenspel te zetten. Onder internationale druk werd die beslissing ongedaan gemaakt.