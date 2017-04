Canadese serveersters kunnen niet langer verplicht worden om hakken te dragen

Door: redactie

Serveersters in restaurants en bars in de Canadese provincie British Columbia (BC) hoeven niet langer verplicht hakken te dragen. Dat heeft het provinciebestuur vrijdag bekendgemaakt, zo meldt de BBC.

Volgens de regering van BC is hakkenplicht discriminerend en is het lopen op hakken ook nog eens nodeloos gevaarlijk.



Met name in restaurants gelden vaak strikte kledingeisen voor vrouwelijke werknemers. In BC woedt al maanden een verwoed debat over de hakkenplicht. Een initiatiefwet die in maart werd ingediend heeft er nu uiteindelijk voor gezorgd dat werkgevers niet meer van vrouwelijke medewerkers mogen eisen dat zij schoenen met hakken dragen.