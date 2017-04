Duizenden betogers op straat tegen Senegalese president

Door: redactie

DAKAR Duizenden mensen verzamelden zich vrijdag in de Senegalese hoofdstad Dakar, na de oproep van de burgerbeweging 'Y'en a marre' ('Genoeg is genoeg'), om te protesteren tegen het beleid van president Macky Sall.

De betoging vond plaats op het centraal gelegen Obeliskplein. De meeste mensen waren gekleed in het zwart, als symbool voor hun woede tegenover het regime van de in 2012 verkozen president Sall.



De menigte riep onder meer om de vrijlating van Khalifa Sall, de burgemeester van Dakar. Die zit sinds zeven maart in preventieve detentie omdat hij overheidsgeld zou verduisterd hebben.



"Wij aanvaarden niet dat Senegal een stuk speelgoed wordt. Dat Macky Sall weer tot rede komt", riep Fadel Barro, de coördinater van 'Y'en a marre' de menigte toe.



Hij hekelde de vele opsluitingen van oppositieleden en riep de jongeren op zich op de kieslijsten in te schrijven voor de verkiezingen van 30 juli.



Ook mensen uit de oppositie en het maatschappelijk middenveld namen deel aan de optocht, die volgens de politie zonder incidenten verliep.