Trump ziet vooruitgang in relatie tussen VS en China

KVE

7/04/17 - 20u05 Bron: Belga

Donald Trump en Xi Jinping © ap.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft bij een eerste ontmoeting met het Chinese staatshoofd Xi Jinping "enorme vooruitgang" in de moeilijke betrekkingen tussen beide landen geboekt. Trump zei vandaag in Florida bij de voortzetting van de gesprekken in Mar-al-Lago dat een "uitstekende relatie" met Xi gegroeid was. Hij verwacht dat veel problemen kunnen verdwijnen.