Russisch fregat met kruisraketten onderweg naar Syrische kust

Door: redactie

7/04/17 - 17u39 Bron: Belga

Na de Amerikaanse raketaanval op een Syrische luchtmachtbasis is een Russisch fregat met kruisraketten van het type Kalibr onderweg naar de Middellandse Zee. Doel van het fregat 'Admiral Grigorovich' is de Russische militaire marinebasis 'Tartoes' aan de Syrische kust. Dat meldt het persagentschap Tass onder aanhaling van militaire kringen in Moskou.

Het fregat is de modernste oorlogsbodem van de Russische Zwarte Zeevloot. Het schip vaart momenteel door de Bosporus en keert terug van een gezamenlijke oefening met de Turkse marine op de Zwarte Zee. Het fregat zal later vandaag in de Middellandse Zee arriveren.



De 'Admiral Grigorovich' heeft een waterverplaatsing van ongeveer 4.000 ton, wordt aangedreven door gasturbines, heeft een snelheid tot 30 knopen en kan 30 dagen op zee blijven. Het is gewapend met kruisraketten van het type Kalibr-NK, een raketafweersysteem Shtil-1, een 100 mm artilleriekanon A-190 en torpedolanceerbuizen. Het kan ook een helikopter dragen.



Gisterennacht hadden de VS vanuit de Middellandse Zee 59 kruisraketten afgevuurd naar een Syrische luchtmachtbasis als vergelding van een mogelijke aanval met chemische wapens op een stad die in handen is van rebellen. De Russische veiligheidsraad onder voorzitterschap van president Vladimir Poetin heeft dit ingeschaald als een "daad van agressie van de VS".



Syrië en Rusland ontkennen dat het om een gifgasaanval ging en verklaarden dat bij de Syrische aanval een gifgasdepot van de rebellen werd getroffen.