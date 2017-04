Italiaanse rechtbank beschermt de Vespa

Bewerkt door: IVI

Een rechtbank in het Noord-Italiaanse Turijn heeft de bekende Vespa-scooters beschermd en imitaties van de tweewieler verboden. De gekende motor van producent Piaggio heeft een industrieel design dat auteursrechtelijk beschermd moet worden, oordeelde de rechter vandaag.

De rechtzaak ging aan het rollen toen de Chinese fabrikant Zhejiang Zhongneng Industry Group in 2013 naar de rechter trok. De producent van de gelijkaardige 'Ves' vond het niet kunnen dat de vormgeving van de Vespa's onder de wetgeving tegen namaak valt. Voor Piaggio is het vonnis "historisch" en wordt de "creatieve en artistieke waarde" van de vorm van de Vespa, Italiaans voor wesp, erkend.



De rechter kende bescherming toe aan alle Vespa-modellen van eind de jaren veertig tot nu. De bolide kwam in 1946 op de markt. Zhejiang Zhongneng Industry Group was volgens Piaggio naar de rechter getrokken nadat de Italiaanse financiële politie bij de opening van een motorsalon in Milaan elf scooters die het ontwerp van de Vespa imiteerden, in beslag genomen had. Het ging om tweewielers van zeven verschillende fabrikanten.