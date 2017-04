Partij van nieuwe president Barrow wint parlementsverkiezingen in Gambia

Door: redactie

De Gambiaanse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de partij van de nieuwe president Adama Barrow. De UDP haalt 31 van de 53 zetels binnen, zegt het verkiezingscomité vandaag.

De partij van de in januari vervangen president Yahya Jammeh (APRC) behaalde vijf zetels.



In Gambia leeft de hoop dat de verkiezing van een nieuw, goed functionerend parlement de ingeslagen weg naar democratie kan worden verdergezet. Jammeh was 22 jaar lang president en regeerde met ijzeren hand over zijn 1,8 miljoen voornamelijk islamitische inwoners.



Na de verkiezingsoverwinning van Barrow vorig jaar in december weigerde Jammeh zijn nederlaag te erkennen en zijn plek af te staan. Er kwam zware internationale druk en een militaire interventie aan te pas vooraleer Jammeh Gambia verliet en verkiezingswinnaar Barrow naar zijn land kon terugkeren.