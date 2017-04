Haar hart brak toen haar zoontje (4) in haar armen stierf. Maar wat hij nog net kon zeggen was haar grootste troost

Koen Van De Sype

Een jonge moeder heeft een emotionele Facebookpost opgedragen aan haar overleden zoon. Nolan (4) stierf twee maanden geleden aan een agressieve kanker, maar hij deed dat niet voordat hij Ruth Scully met zijn laatste krachten nog een boodschap had gegeven. En die wil ze nu delen.

Nolan - die in de Amerikaanse staat Maryland woonde - had in november 2015 te horen gekregen dat hij aan een zeldzame en erg agressieve vorm van kanker leed: aan zijn zachte weefsels. In februari moest hij zijn felle strijd opgeven. Dat is nu twee maanden geleden. "Twee maanden. Twee maanden zijn voorbij gegaan sinds ik je de laatste keer in mijn armen hield, knuffelde en kuste", schrijft mama Ruth. "Die maanden waren de hel. Ik wil iedereen al lang vertellen over jouw laatste dagen en dat ga ik nu doen. Want het toont nog maar eens hoe ongelofelijk je was." (lees hieronder verder) Lees ook Klopt het dat ouders met kleine kinderen vaker ziek zijn?

Ze voelde al dat het niet was zoals de andere keren toen ze de laatste keer met hem naar het ziekenhuis reed. "Ik wist het gewoon en ik denk dat hij het ook wist", schrijft ze. "Hij had al dagen niet meer gegeten en gedronken en gaf de hele tijd over."



Slecht nieuws

Op 1 februari zaten de ouders van Nolan samen met de oncoloog en zij had slecht nieuws. Een nieuwe CT-scan toonde grote tumors die op zijn luchtwegen en zijn hart duwden, amper vier weken nadat hij nog een ingrijpende operatie aan zijn borst had ondergaan. "Het verspreidde zich als een vuur door zijn lichaam", aldus Ruth. "De dokter zei dat de ziekte niet meer te behandelen was. Ze zouden het hem nu alleen nog zo comfortabel mogelijk kunnen maken." (lees hieronder verder) © Facebook.

Ruth vermande zich en ging bij kleine Nolan kijken. Hij zat in een stoel van YouTube te genieten op zijn tablet. "Het doet pijn om te ademen, niet?", vroeg ze hem. "Je hebt veel pijn, hé?" En nadat hij haar had geantwoord dat het inderdaad zo was, zei ze hem dat hij niet meer hoede te vechten. "'Hoeft het niet?', riep hij dolgelukkig. 'Maar ik wil het doen voor jou, mama.' Toen ik hem vroeg of het dat was wat hij aan het doen was, vechten voor mij, beaamde hij dat: 'tuurlijk!', klonk het."



Hemel

"Lieverd", klonk het antwoord. "Wat is mijn belangrijkste werk? Zorgen dat je veilig bent! En dat kan ik hier niet meer doen. De enige plek waar dat nu nog kan is in de hemel. Ga maar, ik volg wel." (lees hieronder verder) © Facebook.

De volgende dag rustte hij en ook de dagen daarna sliep hij meestal. "Ik verzamelde zijn medicatie en tekende de papieren dat hij niet meer gereanimeerd mocht worden", vertelt Ruth. "Daarop pakte ik zijn spullen in en toen hij wakker werd, wilde ik hem zijn schoenen aandoen om naar huis te gaan voor de avond. Dat is alles wat ik nog wilde: één nacht samen. Maar hij pakte zachtjes mijn hand en zei: 'Mama, het is oké. Laat ons gewoon hier blijven.' Hij wilde me het besparen."



Politieman

De 36 uur daarna brachten ze samen door, lachten en speelden ze. Ongeveer een uur voor hij stierf praatten ze zelfs over zijn begrafenis. "We lagen in bed en hij vertelde me hoe hij wilde dat die zou verlopen, wie zijn kist moest dragen en wat iedereen moest aantrekken. Daarna verdeelde hij zijn spullen en vertelde hij hoe hij wilde dat we ons hem zouden herinneren: als politieman." © Facebook.