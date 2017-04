Nederlander die betrapt werd met ton coke vliegt twaalf jaar in Britse cel

KVDS

Een 27-jarige Nederlander moet twaalf jaar in Groot-Brittannië de cel in. De man uit Amersfoort werd betrapt bij een omvangrijke drugssmokkel. Hij zat met een paar anderen op een vissersboot die 939 kilo cocaïne vervoerde.

Hun schip, de Bianca, werd in augustus onderschept toen het de Britse wateren binnenvoer. In het ruim, verstopt onder zakken zand, zaten 28 zakken cocaïne. Die wogen 25 tot 30 kilo per stuk. Bij verkoop hadden de drugs 84 miljoen pond kunnen opleveren, omgerekend ruim 98 miljoen euro.



Duiktrips

De Ier had het schip een paar weken eerder gekocht, zogenaamd om het te gebruiken voor duiktrips naar Spanje. Een week voor de tocht vloog de Nederlander naar Engeland om mee te varen. Uit de navigatie van het schip bleek dat het door Het Kanaal voer, de Atlantische Oceaan op. Ten zuiden van Ierland keerde de Bianca om, terug naar Engeland. Waarschijnlijk hadden de drie bemanningsleden op volle zee de drugs opgepikt van een ander schip.