Haar hartslag in rust bleef volgens haar fitnesstracker maar omhoog gaan en dat alarmeerde Patricia. Terecht zo bleek

Een Amerikaanse vrouw heeft haar leven te danken aan haar Fitbit. Patricia Lauder (73) uit Connecticut zag dat haar hartslag in rust de laatste tijd gestaag steeg van ongeveer 60-70 naar ruim 100. Dat vond ze vreemd en toen ze ook moeilijk begon te ademen, besloot ze een ambulance te bellen. Niets te vroeg.

Patricia had al een tijdje te kampen met een infectie aan haar sinussen. De gepensioneerde vrouw dacht dat ze misschien een longontsteking onder de leden had en wilde geen risico's nemen. Onderweg naar het UConn John Dempsy Hospital in Farmington stelden de ambulanciers inderdaad vast dat de hartslag van de vrouw boven de 140 slagen per minuut was terwijl ze neerlag.

In het ziekenhuis deden dokters een reeks test en ze ontdekten dat er een bloedklonter in allebei haar longen zat. Die maakte dat ze zo naar adem moest happen en dat elke klus te zwaar werd. "Mijn hart moest harder pompen om mijn bloed te laten circuleren en was uitgezet tot 65 procent van zijn capaciteit", vertelt ze zelf.



Wat de oorzaak was konden de dokters niet achterhalen - het is wel bekend dat mensen met een infectie op de luchtwegen een groter risico op bloedklonters hebben - maar haar leven was bedreigd. En daarom moest er meteen gehandeld worden. Dokter JuYong Lee, die aan het hoofd staat van de afdeling vasculaire en endovasculaire geneeskunde in het ziekenhuis, gebruikte daarvoor een medicijn dat bloedklonters oplost en dat hij recht in de klonters in haar longen spoot. 24 uur later waren ze weg en functioneerde het hart van Patricia weer normaal. "Ik ging op vrijdag binnen en was op maandag weer thuis", vertelt de vrouw zichtbaar opgelucht.



"Het kan goed dat ze gestorven zou zijn als ze geen medische hulp had gezocht", aldus dokter Lee. "Ik denk dat de Fitbit haar geholpen heeft om uit te maken dat het ernstig genoeg was om iets te ondernemen. Ze heeft geluk gehad."