Roemeense die bij aanslag in Thames viel overleden

Een van de slachtoffers van de terroristische aanval op Westminster Bridge in Londen is overleden aan haar verwondingen. Dat meldt Scotland Yard.

Andreea Cristea, een 31-jarige vrouw uit Roemenië, kwam tijdens de aanval met een mes en een wagen in de Thames terecht. Gisteren werd besloten om de beademingsmachine uit te schakelen. Met dit overlijden komt het aantal dodelijke slachtoffers van de aanslag op 22 maart op vijf te liggen.



De architecte was in Londen om de verjaardag van haar vriend Andrei Burnaz te vieren. Het is nog steeds niet duidelijk of ze in de rivier gevallen is of bewust gesprongen is. Burnaz hield er een gebroken voet aan over. Volgens de Roemeense ambassadeur was hij net die dag van plan om Cristea ten huwelijk te vragen.



"Na een dappere strijd van twee weken is Andreea op de meest harteloze manier uit ons leven gerukt", laat de familie weten. "Ze was graag gezien en onvervangbaar. Een prachtige dochter, zus, partner en vriendin, ze was de meest levenslustige persoon die je je maar kan inbeelden. Ze zal herinnerd worden als de zonnestraal die eeuwig onze harten verlicht."