Vijftien miljard aan oude bankbiljetten en munten verdwenen

7/04/17 - 10u25 Bron: Belga

In landen die hun eigen munteenheid hebben ingeruild voor de euro, ligt in totaal nog zo'n 15 miljard euro aan oude munten en bankbiljetten bij mensen thuis onder de matras. Dat blijkt uit een rondvraag van persbureau Bloomberg bij Europese nationale banken.

Iets minder dan de helft van het verdwenen bedrag bestaat uit Duitse marken. Ook miljarden aan Franse francs, Spaanse peseta's en Italiaanse lira's zijn nog vermist. In Nederland gaat het om iets minder dan een miljard euro, waarvan bijna de helft bestaat uit bankbiljetten.



Wat ons land betreft: eind 2016 waren er nog steeds meer dan 15 miljoen frankbiljetten nog steeds niet ingeruild bij de Nationale Bank. Toch goed voor 148,9 miljoen euro. De Belgische frank werd in 2002 vervangen door de euro, maar biljetten kunnen nog steeds bij de Nationale Bank omgeruild worden voor euro's. Voor muntstukken was 2004 het laatste jaar waarin omwisselen mogelijk was.



Ongeveer een derde van het verloren geld dat nog rondslingert in de eurozone, is inmiddels onbruikbaar. Twaalf nationale banken accepteren geen muntjes meer en een aantal landen is helemaal gestopt met omwisselen van oud geld. De 6,5 miljard aan Duitse marken kunnen nog tot in de eeuwigheid worden omgewisseld.