Belg overlijdt bij fietsongeval in Tenerife

Bewerkt door: mvdb

7/04/17 - 09u50 Bron: Belga

© thinkstock.

Op het Canarische vakantie-eiland Tenerife is gisteren een Belgische toerist om het leven gekomen na een ongeval met de fiets. Dat schrijft de lokale krant La Opinión de Tenerife vandaag.

Het slachtoffer verloor de controle over de fiets tijdens een afdaling op de fietsroute Vilaflor, ter hoogte van het dorpje Los Quemados. Het lichaam van de toerist werd pas later ontdekt door een toevallige voorbijganger. Die verwittigde de hulpdiensten nog, maar alle hulp kwam te laat.



Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Een autopsie moet de exacte oorzaak van het overlijden bepalen. Over de identiteit van de Belg is ook nog niets bekend.