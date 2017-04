VS brachten Moskou op de hoogte voor bombardement in Syrië

RVL

7/04/17 - 07u23 Bron: Belga

© epa.

De Verenigde Staten hadden verschillende landen, waaronder Rusland, op de hoogte gebracht van de raketaanval op de Syrische luchtmachtbasis van Shayrat, die een reactie was op de gifgasaanval van dinsdag in het land. Dat heeft het Pentagon donderdagavond gemeld. De VS hebben Rusland wel niet om toestemming gevraagd, benadrukt minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.

"De Russen werden op voorhand ingelicht" over de aanval, via de speciale communicatielijn die werd ingesteld tussen de Amerikaanse en Russische militairen om incidenten in Syrië te vermijden, aldus Pentagon-woordvoerder Jeff Davis. Er zijn donderdag "verschillende conversaties" geweest.



Buitenlandminister Tillerson heeft vanuit het "Winter White House" in Mar-a-Lago Rusland er donderdag nog van beschuldigd zijn verantwoordelijkheden niet te hebben nagekomen. Daarnaast benadrukt Tillerson dat de VS met Rusland geen afspraken hebben gemaakt over de aanval, of aan Rusland goedkeuring hebben gevraagd.



Donderdag waarschuwde de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties de Verenigde Staten nog voor een militaire operatie in Syrië.



Rusland, de belangrijkste bondgenoot van Syrië, voert al sinds september 2015 luchtaanvallen uit in Syrië. De aanvallen hebben het regime van Bashar al-Assad geholpen om vooruitgang te boeken tegenover de Syrische rebellen. Sinds het begin van de Russische operatie hebben Washington en Moskou een speciaal communicatiekanaal in gebruik genomen om informatie uit te wisselen over hun operaties in Syrië en om incidenten in het Syrische luchtruim te vermijden.



Volgens de Australische pers werd ook de Australische premier Malcolm Turnbull op voorhand op de hoogte gebracht van de aanval. Hij suggereerde kort voor de aanval dat Australië in nauw contact staat met de VS, en dat hij een gesprek heeft gehad met zijn minister van Defensie, wat kan betekenen dat Canberra Washington zal vervoegen met de aanvallen. President Donald Trump riep de NAVO-landen eerder op de dag op om de VS bij te staan in de strijd tegen het bloedvergieten in de VS.