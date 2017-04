VS vuren kruisraketten af op Syrische luchtmachtbasis

Door: redactie

7/04/17 - 03u45 Bron: Reuters

archieffoto: een kruisraket van het Amerikaanse leger wordt op 23 september 2014 afgevuurd op een IS-doelwit in Syrië. © epa.

Het Amerikaanse leger heeft op bevel van president Donald Trump 59 kruisraketten afgevuurd op een Syrische luchtmachtbasis die gecontroleerd wordt door de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad. De aanval is een reactie op de dodelijke gifgasaanval op een door rebellen gecontroleerde regio waarbij eerder deze week minstens 86 mensen om het leven kwamen. Tijdens een persconferentie verklaarde Trump dat hij handelde in het belang van de nationale veiligheid van de VS.

Een Tomahawk-kruisraket wordt afgevuurd tijdens een trainingsoefening op 20 september 2016. © afp. De Amerikaanse president Trump, die geconfronteerd wordt met zijn grootste buitenlandcrisis sinds hij op 20 januari de eed van president aflegde, ondernam daarmee de hardste rechtstreekse Amerikaanse actie sinds de aanvang van de burgeroorlog in 2011.



De VS riskeren zich met die beslissing de woede op de hals te halen van Rusland en Iran, Assads twee voornaamste bondgenoten.

Vijftigtal raketten Vanaf een Amerikaanse oorlogsschepen in de Middellandse Zee werden een vijftigtal Tomahawk-kruisraketten afgevuurd, zo deelden bronnen binnen de Amerikaanse overheid mee. Het doelwit was een luchtmachtbasis in Homs: de raketten werden gericht op Syrische vliegtuigen, een landingsbaan en benzinestations en raakten hun doelwit om 3:45 uur lokale tijd (2:45 uur Belgische tijd).



De aanval komt er amper een dag nadat Trump Assad aanwees als de schuldige achter de gifgasaanval van eerder deze week in de Syrische stad Khan Shaykhun. De Syrische overheid ontkent zelf achter de aanval te zitten.

"In belang van nationale veiligheid" © reuters. Trump, die momenteel de Chinese president Xi Jinping ontvangt in zijn verblijf in Florida, zei eerder op de dag "dat er iets moest gebeuren" en dat het Witte Huis en het Pentagon de militaire opties onder de loep namen.



Tijdens een verklaring bevestigde de president dat er raketten werden afgevuurd en dat hij alle beschaafde landen oproept om een einde te maken aan de slachtpartij en het bloedbad in Syrië. "Het is in het belang van de nationale veiligheid van de Verenigde Staten om de verspreiding en het gebruik van chemische wapens te vermijden," aldus Trump. "Er kan geen twijfel over bestaan dat Syrië verboden chemische wapens heeft ingezet, zijn verplichtingen volgens de chemische wapens-conventie heeft verbroken en het aandringen van de VN-Veiligheidsraad heeft genegeerd," zei hij. De interventie komt er volgens de president na jarenlange pogingen om het gedrag van Assad te veranderen.

Russisch dreigement De Amerikaanse militaire actie plaatst de nieuwe president lijnrecht tegenover Rusland, dat grond- en luchttroepen in Syrië heeft en er sinds 2015 strijdt aan de zijde van Assad.



Eerder deze week waarschuwde de Amerikaanse VN-ambassadrice Nikki Haley al voor unilaterale actie van de VS als de VN niet zouden ingrijpen.



Rusland had de VS eerder op de avond tijdens de zitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nog gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van een militaire interventie in Syrië. Russisch VN-gezant Vladimir Safronkov waarschuwde voor de "negatieve gevolgen" als de Verenigde Staten zouden doorzetten met de militaire actie en zei dat de schuld zou komen te liggen "op de schouders van diegenen die zo'n twijfelachtige en tragische onderneming zouden opzetten", zo zei hij na de zitting van de Veiligheidsraad, waar opnieuw geen akkoord werd bereikt over het VN-standpunt over de aanval. In een ontwerpresolutie vroegen verschillende leden nog om een onderzoek te openen naar de aanval, en het Syrische regime op te leggen om mee te werken aan de onderzoeken.

Rusland op de hoogte Het Amerikaanse leger had aan Rusland op voorhand aangekondigd dat de aanval zou worden uitgevoerd, zo deelde Pentagon-woordvoerder Jeff Davis vannacht mee. Delen van de luchtmachtbasis waar vermoedelijk Russische strijdkrachten aanwezig waren, werden niet geraakt, zei hij. Volgens Davis vonden er meerdere conversaties met Rusland plaats voor de raketaanval. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een communicatielijn die eerder al werd ingelegd om een accidentele clash in Syrië tussen de VS en Rusland te vermijden tijdens het gevecht tegen Islamitische Staat.