ETA tegen zaterdag volledig ontwapend

Door: redactie

7/04/17 - 03u28 Bron: Belga

Spaanse vrouwen tijdens een betoging tegen de ETA in 2000. © afp.

De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft aangekondigd op zaterdag 8 april haar ontwapening te beëindigen. Dat blijkt uit een brief die de BBC heeft verkregen, waarin eerdere berichten in de Spaanse media worden bevestigd.

"Nadat ze al haar wapens heeft afgegeven aan vertegenwoordigers van de Baskische burgergemeenschap, is ETA nu een ongewapende organisatie", aldus de brief. "Dit was een moeilijke opdracht vanwege alle hindernissen door de Spaanse en Franse staat, die volhouden dat er winnaars en verliezers moeten zijn."



"Proces kan nog verstoord worden"

De ETA zegt echter tevreden te zijn dat de burgergemeenschap zich gemengd heeft in de politieke en technische kant van de ontwapening, waardoor ze een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de deblokkering van een zeer moeilijke situatie. "Het proces is nog niet voorbij. De dag van de ontwapening is morgen en we willen waarschuwen dat het proces nog steeds kan worden verstoord door de vijanden van de vrede", klinkt het nog in de brief die gedateerd is op 7 april. "De enige echte garantie voor succes die we hebben, zijn de duizenden mensen die morgen samenkomen in Bayonne om de ontwapening te steunen."



Onafhankelijk Baskenland

Euskadi Ta Askatasuna (Baskenland en Vrijheid) voerde tussen 1968 en 2010 een bloedige strijd voor de onafhankelijkheid van de Baskische regio's in Noord-Spanje en Zuidwest-Frankrijk. Daarbij kwamen meer dan 800 mensen om het leven. Eind 2011 kondigde de groep het einde van zijn gewapende strijd aan. Sindsdien werden geen aanvallen meer uitgevoerd, maar de ontwapening was nog niet afgerond.



Volgens de BBC heeft de ontwapening zo lang op zich laten wachten omdat de Franse en Spaanse regering niets hebben aangeboden in ruil. Het feit dat de beweging schrijft dat "het proces nog niet afgerond is", kan betekenen dat ze nog steeds toegevingen verwacht in de toekomst, zoals de transfer van bijna 400 leden naar gevangenissen dichter bij hun families.