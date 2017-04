Hillary Clinton: "VS moeten luchtmacht Assad uitschakelen"

kv

7/04/17 - 01u41 Bron: CNN, NBC

© afp.

Hillary Clinton heeft de Verenigde Staten vandaag opgeroepen om de luchtmacht van de Syrische president Bashar al-Assad uit te schakelen, enkele dagen na de aanval met gifgas waarbij al meer dan 80 mensen om het leven kwamen.

Assad buitenspel zetten Volgens Amerikaanse bronnen zit Assad achter de chemische aanval waarbij eerder deze week minstens 86 mensen om het leven kwamen.



President Trump veroordeelde de "afschuwelijke" aanval en Rex Tillerson, de huidige minister van Buitenlandse Zaken verklaarde al dat Assad "geen rol" meer mag spelen in het bestuur van Syrië en dat de Verenigde Staten in samenwerking met een internationale coalitie stappen ondernemen om de dictator te verwijderen. "We onderzoeken een gepast antwoord voor deze aanval met chemische wapens," zei Tillerson. "Het is een serieuze zaak. Het vereist een serieus antwoord."