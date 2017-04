Franse presidentskandidaat Macron wil Assad "straffen"

Door: redactie

De Franse centrumkandidaat Emmanuel Macron, heeft donderdag gezegd voor een militaire interventie te zijn om het regime van Bashar al-Assad te "straffen", als zijn verantwoordelijkheid voor de vermeende gifgasaanval in Syrië bewezen kan worden.

"Als het wordt bevestigd is het zeer erg. Dus ja, dan moet er ingegrepen worden", zei Macron, die samen met extreemrechts kopstuk Marine Le Pen op kop staat in de peilingen om de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen op 23 april te winnen.



"Een militaire interventie als straf voor wat er gebeurd is", verduidelijkte Macron tijdens een uitzending op France 2. "Liefst zou ik een interventie onder de VN-vlag willen", ging hij verder.



Macron herinnerde eraan dat het Syrische regime in 2013 al eens beschuldigd werd van chemische aanvallen. "Bashar al-Assad is niet aan zijn eerste misdaad toe", zei hij. Vervolgens zei hij dat de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) de absolute prioriteit blijft voor Frankrijk, en dat Bachar al-Assad van het politieke toneel moet verdwijnen.



"Onze prioriteit is de terroristen, die we eerst moeten uitroeien om dan een politieke oplossing te bewerkstelligen. Bachar al-Assad moet buiten spel gezet worden, maar bij de transitie zal hij betrokken moeten worden", oordeelde Macron.



De vermoedelijke gifgasaanval dinsdagochtend op Khan Sheikhun, een stad in de noordwestelijke provincie Idlib, eiste 86 mensenlevens. Er vielen ook 160 gewonden.