Dashcam filmt hoe vrouw in taxi acht minuten lang door het lint gaat: "Ik ga je valselijk beschuldigen van verkrachting"

Sven Van Malderen

7/04/17 - 00u17 Bron: New York Post

Tot wat een idiote discussie al niet kan leiden: een vrouw kon het blijkbaar niet verkroppen dat de Uber-chauffeur geen gsm-oplader kon uitlenen en ging daarop danig door het lint. Ze dreigde zelfs de politie te bellen en hem valselijk te beschuldigen van verkrachting. Alles werd echter netjes gefilmd, waardoor de stevige scheldtirade nu als een boemerang in haar gezicht terugkeert. "Ze zou naar de cel moeten omdat ze met haar leugens bijna zijn leven kapotgemaakt had", klinkt het zelfs in de reacties.

"Ik ga uit het raam beginnen roepen dat je me verkracht hebt", zegt de klant zonder verpinken vanop de achterbank in New York. "Ik ga mezelf in het gezicht slaan en dan tegen agenten zeggen dat jij dat gedaan hebt. Wil je dat spelletje meespelen? Ik ga ze nu bellen, met de boodschap dat je me tegen mijn zin vasthoudt."



"Trump gaat jou terugsturen"

De zwarte bestuurder bleef opvallend rustig onder de dreigementen. Meermaals verzocht hij zijn geflipte passagier uit te stappen, maar toch zou ze nog een versnelling hoger schakelen. "Donald Trump gaat jou en je familie terugsturen. Vertrek verdomme uit mijn land." Tussendoor dreigde ze er nog mee hem in het gezicht te spuwen en hem aan te vallen.



Toen de vrouw eiste dat hij met zijn gsm haar man zou bellen, stuurde hij haar kordaat wandelen. Meer nog: hij maakte haar expliciet duidelijk dat ze gefilmd werd, een zet die de gemoederen alleen nog meer verhitte. "Ik ga je telefoon in je gezicht trappen", klonk het toen zelfs. Waarop ze effectief aan voorbijgangers begon te vragen of ze de politie wilden bellen.



"Hier lopen echte krengen rond"

Na een impasse van acht minuten stapte de vrouw dan toch uit de taxi. "Ik ga niet alle vrouwen over dezelfde kam scheren", geeft de chauffeur nog mee. "Maar dit is hartje New York, de Bronx. Hier lopen echte krengen rond. Sorry voor mijn taalgebruik. Zo worden Uber-chauffeurs dus elke dag behandeld. Mensen hebben geen respect voor ons en zeggen eender wat."



De dame in kwestie kan een Uber-ritje in het vervolg alvast op haar buik schrijven. "Zo'n gedrag is onaanvaardbaar, haar account is geschrapt", laat het taxibedrijf weten.