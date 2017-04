Door: redactie

Bij de explosie van een landmijn zijn in Somalië minstens 20 inzittenden van een minibus gedood. De burgers waren vandaag onderweg in de regio Shabelle, toen hun voertuig over de mijn reed, aldus de veiligheidsdiensten. De bus scheurde in twee, enkel de chauffeur overleefde de ontploffing.