Vijfduizend vluchtelingen dakloos na brand in opvangkamp in Centraal-Afrika

6/04/17 - 23u41 Bron: Belga

Het vluchtelingenkamp in Kaga-Bandoro voor de brand. © ap.

Na een brand in een opvangkamp in het noorden van de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 5.000 binnenlandse vluchtelingen dakloos geworden. De hutjes en tenten van de kampbewoners in de stad Kaga-Bandoro stonden zo dicht bij elkaar, dat het bijna onmogelijk was de brand onder controle te krijgen. Dat verklaarde kamphoofd Enoch Ngoya Nago vandaag. Veel van de hutten zijn met makkelijk brandbare grassen afgedekt.