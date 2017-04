Amazon zoekt 30.000 nieuwe werknemers

Door: redactie

6/04/17 - 23u29 Bron: Belga

© anp.

Internetwinkel Amazon is van plan in de komende jaren nog eens 30.000 nieuwe deeltijdwerknemers aan te nemen. Zij moeten onder meer de openstaande vacatures opvullen bij magazijnen in de Verenigde Staten. Ongeveer een zesde van de nieuwe werknemers moet de klantenservice komen versterken.