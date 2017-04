Verenigde Staten willen coalitie ter vervanging van Assad vormen

KVDS

6/04/17 - 21u56 Bron: Belga

© reuters.

De VS willen na de mogelijke aanval met chemische wapens in Syrië een internationale coalitie ter vervanging van de Syrische president Bashar al-Assad vormen. "Daartoe zijn al stappen ondernomen", zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. Maar dat heeft een inspanning van de internationale gemeenschap nodig.

Over speculaties, dat de VS een militaire operatie in Syrië voorbereiden, zei Tillerson: "Dit is een serieuze aangelegenheid en die vereist een serieus antwoord".



Volgens informatie waarover de VS beschikt, bestaat er geen twijfel over dat de regering van Assad voor de aanval verantwoordelijk is, zei Tillerson. Hij riep Rusland op zijn positie tegenover Assad te herzien.