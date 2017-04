Zoe (6) heeft al bijna elk beentje in haar lichaam gebroken: "Elke val kan haar dood betekenen"

Koen Van De Sype

video Het was al prijs toen ze nog in de buik van haar mama zat en bij haar geboorte sneuvelde een sleutelbeen. Nog voor ze een jaar werd, had ze al meer dan honderd beenderen gebroken. De Amerikaanse Zoe Lush (6) heeft een uiterst zeldzame aandoening die haar skelet zó fragiel maakt, dat ze al bijna iets breekt van een zuchtje wind.

Ze verbaasde ook de dokters bij haar geboorte. Die hadden gezegd dat ze het nooit zou halen. "Ik was 20 jaar toen ik zwanger werd en de artsen raadden me aan om voor abortus te kiezen", vertelt de vrouw uit Huntington Beach in Californië. "Op de echo was te zien dat onze baby op verscheidene plaatsen breuken had, die al weer aan het genezen waren. Haar armpjes en beentjes lagen zo een zes weken achter op de normale ontwikkeling. Ze dachten dat Zoe zou sterven nog voor de geboorte."



Keizersnede

Maar Chelsea besloot het kind te houden en in oktober 2010 kwam ze ter wereld met een keizersnede. Zoe bleek te lijden aan osteogenesis imperfecta of brozebottenziekte, een aandoening die veroorzaakt wordt door een genetische mutatie en 1 op 50.000 mensen treft. Bij sommigen is het erger dan bij anderen. Niezen kan haar al een rib kosten en een val kan catastrofale gevolgen hebben. (lees hieronder verder)

Een week bleef ze in het ziekenhuis en kreeg ze het geneesmiddel pamidronate, om haar beenderen sterker te maken. Het was niet eenvoudig voor de jonge ouders. "Om haar luier te verversen moesten we met drie zijn", aldus papa Curtis (28). "Iemand om haar bekken op te heffen, iemand die de luier onder haar weghaalde en een nieuwe in de plaats legde en iemand om haar handjes vast te houden, want baby's hebben heel plotse reflexen. Toen ik haar armpjes eens vasthield, hoorde ik een doffe knak. Als een kippenbotje dat breekt. Het was haar spaakbeen."



Spalken

Maar ze leerden snel. Zo snel dat ze haar nu zelf al kunnen spalken als ze weer iets breekt. In het begin brak ze minstens een been per week. "Maar we zijn gestopt met tellen toen ze bijna een jaar was en over de kaap van honderd ging", aldus Curtis. "We hielden een lijst bij voor als we op controle moesten, maar het had geen enkele zin. Ze zal breken voor de rest van haar leven." (lees hieronder verder)

Intussen breekt ze wel al minder. En dat dankt ze deels aan de kine die ze volgt om haar spieren sterker te maken. Er zitten ook metalen spaken in haar lichaam en in juli vorig jaar werden haar ruggengraat en nek versterkt met een brace, die ze deze maand weer uit zou mogen doen. (lees hieronder verder)