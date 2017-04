Door: redactie

6/04/17

"We moeten er rekening mee houden dat de relatie tussen de VS en China binnen enkele jaren kan ontaarden in een gewelddadig conflict", dat zegt docent internationale politiek Jonathan Holslag. Vandaag gaat in Florida de tweedaagse ontmoeting van start tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega Xi.