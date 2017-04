Twee Belgen sterven bij vliegtuigcrash in Frankrijk

KVDS

Twee Belgen zijn vanmiddag om het leven gekomen in het Franse Megève toen hun sportvliegtuigje neerstortte bij het landen. Dat melden verscheidene Franse media. Het zou gaan op twee landgenoten van 47 en 60 jaar. Over hun identiteit is nog niets bekend.

De twee zouden met vakantie geweest zijn in de Alpen. Het zou fout gegaan zijn toen hun vliegtuigje van het type ULM de landing in had gezet, iets over half vijf 's middags. Daarbij kwamen ze naast de landingsbaan terecht, in de dennenbomen. Het toestel zou volgens getuigen meteen in brand geschoten zijn. Waardoor de inzittenden geen enkele kans maakten.



Onderzoek

Intussen is het vuur geblust. De politie en hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse en zullen nog tot donker verder gaan met hun onderzoek. De slachtoffers maakten deel uit van een groep vrienden. Zij worden opgevangen in het gemeentehuis van Megève. Het luchthaventje is voorlopig gesloten voor alle vliegverkeer.



