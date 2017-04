Republikeinen kiezen voor 'nucleaire optie' om Neil Gorsuch benoemd te krijgen aan Hooggerechtshof

KVDS

6/04/17 - 19u18 Bron: Belga

© ap.

De benoeming van de nieuwe rechter aan het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft tot een zware clash geleid tussen de Republikeinse meerderheid in de Senaat en de Democratische oppositie. Om Neil Gorsuch benoemd te krijgen, zullen de Republikeinen nu de benoemingsprocedure aanpassen, de zgn. 'nucleaire optie'. Een gewone meerderheid zal nu volstaan.

Nadat de Republikeinen Barack Obama maandenlang verhinderd hadden een opvolger aan te duiden voor de overleden rechter Antonin Scalia, trokken de Democraten alle registers open om de kandidaat van president Donald Trump tegen te houden. Zo sprak senator Jeff Merkley dinsdag en woensdag meer dan vijftien uur aan een stuk om de procedure te rekken, een 'filibuster'.



Opdoffer

En dat leverde vandaag resultaat op. Een stemming om het debat over Gorsuch te beëindigen, resulteerde niet in de benodigde 60 stemmen. Slechts 55 senatoren stemden voor, 45 tegen. De Republikeinse meerderheid kwam meteen voor de keuze te staan: Gorsuch laten vallen en Trump een nieuwe, zware opdoffer bezorgen, of de benoemingsregels aanpassen. Het werd het tweede, de zogenaamde 'nucleaire optie'.