Syriër verliest tweeling en 17 familieleden na gifgasaanval: "Ik huil, maar het zijn tranen van vreugde"

De waanzin van de gifgasaanval in één beeld: een Syriër houdt zijn dode tweeling van negen maanden oud vast, hun lichaampjes zitten liefdevol in witte dekens gewikkeld. "Zo'n 25 familieleden zijn omgekomen", verklaarde Abdul Hamid Youssef voor de camera van CNN. Volgens officiële documenten heeft de man minstens negentien naasten verloren. "Ik huil, maar het zijn tranen van vreugde. Mijn kinderen zijn nu bij God en dat is beter dan hier in Syrië."

De luchtaanval had Youssef meteen uit een diepe slaap gewekt. Hij had moeite om te ademen, maar Aya en Ahmad leken op het eerste zicht ongedeerd. Hij vroeg aan zijn vrouw om op hen te letten en in het huis te blijven. Intussen zou hij naar de woning ernaast gaan, om te kijken hoe zijn ouders er aan toe waren.



Daar vond Youssef twee van zijn broers dood terug. In paniek rende hij terug naar zijn eigen gezin. "Ze lagen allemaal op de grond. Ze hadden schuim op hun mond, hun lichaam vertoonde stuiptrekkingen. Mijn kinderen Ahmad en Aya, mijn vrouw,... Ze zijn als martelaar gestorven."



"Heel mijn familie is weg"

Youssef verloor ook zelf het bewustzijn. Toen hij enkele uren later wakker werd in een ziekenhuisbed drong de harde realiteit tot hem door. "Mijn broers, hun kinderen, hun neven en nichten,... Heel mijn familie is weg."



De chemische aanval in Khan Sheikhoun -een dorpje in de provincie Idlib- wordt beschouwd als een van de dodelijkste van de voorbije jaren. Een onderzoek moet duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor de tientallen slachtoffers. Het Westen denkt meteen aan het leger van president Assad, maar die wijst met een beschuldigende vinger naar de rebellen. "We hebben bij het bombardement een wapendepot getroffen en zo is het zenuwgas vrijgekomen", klinkt de uitleg daar.



"Een humanitair geweten, bestaat dat nog?"

De lauwe reactie van de buitenwereld op de burgeroorlog in Syrië maakt Youssef radeloos. "Wat heb je aan een internationale gemeenschap als er niet naar het volk geluisterd wordt? Een humanitair geweten, bestaat dat nog? Alle Arabische leiders liggen te slapen. De Verenigde Staten ondernemen enkel iets als het in hun kraam past. En de Russen regelen hun zaakjes met tiran Bashar (waarmee hij Assad bedoelt; nvdr)."



Gisteren werden de doden begraven en nam Youssef al wiegend afscheid van zijn kinderen. De foto ging viraal via sociale media, iets waar de man zich helemaal niet tegen verzet. "De wereld moet zien wat hier aan de hand is. Ik huil, maar het zijn tranen van vreugde. Mijn kinderen zijn nu bij God en dat is beter dan hier in Syrië."