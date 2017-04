Verdachten van mishandeling Nederlands homokoppel vrij

KVDS

6/04/17 - 18u42 Bron: Belga

Het aangevallen koppel. © rv.

Nederland Alle verdachten van de mishandeling van een homostel in de Nederlandse stad Arnhem zijn vandaag vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Ze blijven wel verdacht, maar het risico op een herhaling van hun gedrag wordt klein geacht, zegt een woordvoerster van de rechtbank.

Een twintigjarige man uit Gennep is eerder deze week al vrijgelaten. Hij was weliswaar in de buurt van de vechtpartij, maar had er niets mee te maken.



Aandacht

De mishandeling heeft internationaal veel aandacht getrokken en op sociale media verschijnen heel wat foto's van mannen hand in hand met de hashtag #allemannenhandinhand. In Arnhem is er zaterdagmiddag een manifestatie tegen homogeweld. Volgens de organisatie zijn de aangevallen mannen daar mogelijk bij aanwezig. Ook op andere plaatsen zijn bijeenkomsten georganiseerd.