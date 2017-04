Katie (28) verloor 83 kilogram in 13 maanden en nu is ze gespot door een topmodellenbureau

Koen Van De Sype

6/04/17 - 18u40 Bron: The Mirror, Facebook

© Facebook.

160 kilogram: zoveel woog de Britse Katie Garner (28) op haar zwaarst. Verslaafd als ze was aan afhaalmaaltijden, chips en zoetigheid waren er alleen maar kilo's bijgekomen. Maar dat veranderde in december 2015, toen haar grootvader stierf.

Ze probeerde een batterij aan diëten, maar niets leek zoden aan de dijk te brengen. Het keerpunt kwam er uiteindelijk toen haar opa overleed, in december 2015. "Mijn grootouders woonden bij mijn moeder, mijn broer en mij toen ik opgroeide en mijn opa was mijn beste vriend", vertelt ze.



Diabetes

Ze waren in niet al te goede gezondheid en dat legde een zware druk op het gezin. "Bij allebei kwamen de gezondheidsproblemen door hun gewicht", gaat ze verder. "Mijn opa verloor zijn benen aan diabetes en mijn oma haar zicht. Toen mijn opa gestorven was, besefte ik dat het mij ook kon overkomen en dat het niet eens zo lang zou hoeven te duren. En toen besloot ik dat het anders moest." (lees hieronder verder) © Facebook.

En er wás ruimte voor verandering. "Ik at nooit echt ontbijt", vertelt Katie. "Soms een beetje ontbijtgranen, maar daar bleef het bij. Lunch was een sandwich met ham, chips en chocolade en tegen vier uur trok ik naar McDonald's voor een snack. Tussendoor snoepte ik de hele tijd. De enige dag in de week dat ik groenten at, was op zondag, bij het wekelijkse gebraad. De andere dagen ging ik eten afhalen of warmde ik iets op in de microgolfoven."



Dieet

Dat maakte plaats voor een speciaal dieet, dat ook enkele van haar collega's volgde: Slimming World. Sindsdien eet ze ontbijtgranen met magere melk en fruit als ontbijt, een slaatje met kip of tonijn, yoghurt en fruit voor lunch en om vier uur een verse pasta met kip, tomaat, champignons en ui.



Winkelen

In dertien maanden tijd verloor ze daardoor maar liefst de helft van haar gewicht: 83 kilogram. "Vroeger ging ik nooit uit omdat ik me schaamde over hoe ik eruit zag. Nu ga ik elk weekend op stap. Winkelen is een feest, want ik pas overal in en de kleren zijn een stuk goedkoper dan grote maten." © Facebook.