Griekenland wijst opnieuw migranten uit naar Turkije

Door: redactie

6/04/17 - 18u21 Bron: Belga

18-jarige Jawad in een vluchtelingenkamp in Athene. © afp.

Asiel Griekenland heeft vandaag 49 migranten teruggestuurd naar Turkije. Ze werden aan boord van een boot onder escorte van het Europees grensagentschap Frontex van het Griekse eiland Lesbos naar de Turkse haven Dikili gebracht, aldus de Griekse politie.

De migranten zijn afkomstig uit Pakistan, Algerije, Bangladesh en Ghana. Een migrant was een Palestijn. Hun asielaanvragen waren de voorbije dagen afgewezen. Enkelen onder hen hadden hun verzoek ingetrokken. De uitwijzingen kaderen in het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije.



Het akkoord voorziet dat de EU alle migranten, die illegaal via Turkije naar de Griekse eilanden komen en geen asiel krijgen, kan terugsturen. Volgens politiecijfers werden volgens die procedure tot dusver 993 mensen naar Turkije uitgewezen.



De verwerking van de asielaanvragen duurt wegens een gebrek aan personeel erg lang. Op de eilanden in Oost-Egeïsche Zee wachten bijna 14.000 migranten en vluchtelingen op hun verdere lot.