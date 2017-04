Erdogan haalt nog maar eens uit: "Europa is het centrum van het nazisme"

Bewerkt door: ADN

Turks referendum De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vandaag - nog maar eens - zwaar uitgehaald naar Europa. Tijdens een toespraak noemde hij Europa "een continent dat aan het wegrotten is" en "het centrum van het nazisme".

Zondag 16 april mogen de Turken stemmen over de uitbreiding van de macht van de Turkse president. Tijdens de campagne in de aanloop naar dat referendum kwam Erdogan al met verschillende Europese landen op ramkoers te liggen. Vandaag deed hij er nog een schepje bovenop.



"Europa heeft ons niets meer te zeggen. Ons niet, en ook niemand anders. We hebben te maken met een continent dat aan het wegrotten is", zei hij in Balikesir, in het noordwesten van Turkije.



"Racistische partijen doen de Europese leiders en regeringen uit hun hand eten", ging Erdogan verder. "Europa is niet langer het centrum van de democratie, van de mensenrechten en van de vrijheid, maar van de onderdrukking, het geweld en het nazisme."



Analisten gaan ervan uit dat Erdogan met zijn uithalen naar Europa het ongenoegen wil aanboren dat ontstaan is nadat verschillende EU-landen verkiezingsmeetings met Turkse politici verboden hebben.