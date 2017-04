Assads oorlogswapens

Bewerkt door: IVI

6/04/17 - 17u49 Bron: The New York Times & Mother Jones

Bashar al-Assad © epa.

Stuiptrekkingen, schuim om de mond, happend naar adem. De beelden van de slachtoffers na de gifgasaanval in Syrië zijn op het netvlies van de wereld gebrand. De internationale gemeenschap wijst opnieuw met een beschuldigende vinger naar president Bashar al-Assad. En dat is niet de eerste keer.

Zes jaar duurt de burgeroorlog in Syrië al en president Assad heeft sinds het begin zijn meeste dodelijk wapens ingezet om de oorlog tegen de rebellen te winnen. Wapens die in de eerste plaats bedoeld waren om zijn burgers te beschermen, worden nu tegen hen gebruikt.

Chemische wapens © reuters. Afgelopen dinsdag wordt de stad Khan Sheikhoun, in de provincie Idlib, gebombardeerd met gifgas. 86 mensen, waaronder 30 kinderen, komen om het leven. Het is een van de dodelijkste aanvallen met chemische wapens sinds de start van de Syrische oorlog. Maar het is niet de eerste. De regering Assad is al vaker beschuldigd geweest van het gebruik van chemische wapen, waaronder chloorgas.



In december 2012 werd voor het eerste melding gemaakt van een aanslag met een gifgas door de regering van Assad. Zeven mensen in de stad Homs zouden daarbij omgekomen zijn.



Op 21 augustus 2013 worden honderden mensen gedood in de buitenwijken van Damascus door een aanval met zenuwgas. Onderzoek van de Verenigde Naties duidt het Syrische regime aan als de schuldige.



In september 2013 wordt Assad onder druk gezet door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om tegen 2014 al zijn chemische wapens te vernietigen. In juni 2014 wordt gemeld dat alle chemische wapens uit Syrië zijn weggehaald, maar er wordt gesuggereerd dat Assad niet alles heeft meegegeven. In de jaren die volgen wordt nog meermaals bewezen dat aanvallen met gifgassen werden uitgevoerd.

Belegering Aleppo © reuters. Een oude oorlogstactiek, maar een die Assad tot het uiterste uitvoert. Vorig jaar werd Aleppo, dat in handen was van de rebellen, belegerd door het Syrische leger. Honderdduizenden burgers zaten maandenlang vast in de ingenomen districten van Aleppo en dreigden te verhongeren. De regeringstroepen hadden namelijk controle over de voedselbedeling in de stad. Na maanden mochten internationale hulpkonvooien Aleppo toch binnen, maar in september werden de vrachtwagens aangevallen door Syrische of Russiche oorlogsvliegtuigen. 20 mensen werden gedood, hulp werd opgeschort.

Executies Sinds het begin van de opstand tegen Assad zes jaar geleden heeft de Syrische regering tussen de 5000 en 13000 mensen opgehangen in een van de vele gevangenissen in het land. Dat blijkt uit een rapport van Amnesty International dat in februari is verschenen.



Gevangenen zitten vast in zo'n schrijnende omstandigheden dat het eerder lijkt op opzettelijke uitroeiing van de regering Assad. Amnesty International maakt duidelijk in haar rapport dat ook dat valt onder misdaden tegen de mensheid.

Ziekenhuizen © reuters. Syrische en Russische oorlogsvliegtuigen hebben al meermaals gebombardeerd op plekken waar burgers aanwezig zijn. Scholen, moskeeën, markten en ziekenhuizen zijn al vaak het doelwit geweest van aanvallen omdat ze zich bevinden in rebellengebied. Volgens de organisatie Physicians for Human Rights zijn al meer dan 300 ziekenhuizen gebombardeerd.