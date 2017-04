Syrische buitenlandminister ontkent gebruik van chemische wapens

Door: redactie

Het Syrische leger heeft dinsdag geen chemische wapens ingezet in Khan Sheikhun, in de provincie Idlib. Dat heeft de Syrische minister van Buitenlandse Zaken Walid al-Muallem vandaag gezegd tijdens een persconferentie in Damascus. De dodentol van de aanval op Khan Sheikhun is intussen opgelopen tot 86.