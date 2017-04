Zijn gezin stierf in een vliegtuigcrash door een onoplettende luchtverkeersleider. Hij besloot wraak te nemen op de ergste manier

Koen Van De Sype

Vijftien jaar. Zo lang is het intussen geleden dat een tragedie het leven van de Russische Vitaly Kaloyev helemaal overhoop gooide. Toen botste een vliegtuig waarin zijn vrouw Svetlana (44), zoon Konstantin (10) en dochter Diana (4) zaten met een vrachtvliegtuig vlakbij Uberlingen in Duitsland. 71 mensen kwamen om, onder meer zijn gezin. De oorzaak: een onoplettendheid van de luchtverkeersleider van dienst. En daarop besloot Vitaly wraak te nemen.

De man uit Vladikavkaz stond zijn vrouw en kinderen op te wachten op de luchthaven, toen de tragedie gebeurde. Het vliegtuig waarin zijn familie zat en dat onderweg was vanuit Moskou, botste midden in de lucht boven Duitsland met een vrachtvliegtuig dat onderweg was van Bergamo in Italië naar Brussel. In het lijnvliegtuig zaten 60 passagiers - waaronder heel wat schoolkinderen - en 9 bemanningsleden, in de carrier een Britse piloot en zijn copiloot. Niemand overleefde de klap.



Brokstukken

Vitaly ging onmiddellijk ter plaatse en was als een van de eerste familieleden in het dorpje waar de brokstukken waren neergekomen. Hij vond er het levenloze lichaam van zijn dochtertje in een boom, die haar val had gebroken. Zijn vrouw lag in een maïsveld, zijn zoon op een weg, vlakbij een bushokje. (lees hieronder verder) © epa. © reuters.

De man wist met zijn verdriet geen blijf. Hij stopte met werken en droeg alleen nog maar zwart. Zijn huis werd een schrijn voor zijn gezin. "Mijn zoon zou een geweldige man geworden zijn. Ik kan deze tragedie niet verwerken", schreef hij. "Ik heb de kracht niet." (lees hieronder verder) Vitaly met zijn vrouw en kind. © reuters. De kinderen van Vitaly. © belga.

En zijn verdriet wakkerde haatgevoelens aan. Tegenover de man die hij verantwoordelijk achtte voor wat er met zijn gezin was gebeurd. De avond van de crash was Peter Nielsen (36) alleen van dienst voor een Zwitserse luchtverkeersleider in Zürich. Zijn collega sliep in een andere kamer.



Piloot

Hij merkte niet dat het vliegtuig van Bashkirian Airlines en de carrier van DHL recht op elkaar afvlogen. Pas 44 seconden voor de crash zag hij wat er gebeurde. Hij beval het passagiersvliegtuig meteen naar een hoogte van 1.000 voet te zakken en dat is ook wat de piloot deed, ondanks dat zijn 'traffic collision avoidance system' (TCAS) hem beval te stijgen. Maar de TCAS van de Boeing vertelde zijn piloot dan weer te dalen. Met noodlottige gevolgen. Ze botsten op iets meer dan 10 kilometer hoogte.



Onderzoek

Volgens het onderzoek zou de crash niet gebeurd zijn hadden de beide piloten gewoon hun TCAS gevolgd. Nielsen - die nooit met zijn volledige naam werd genoemd in de media - bekende schuld en kreeg een zenuwinzinking door de schuldgevoelens waarmee hij af te rekenen kreeg.

Hem doden maakte niet dat ik me beter voelde Vitaly Kaloyev Maar Vitaly kon de zaak niet laten rusten. Hij huurde een privédetective in om de luchtverkeersleider op te sporen en die vond hem, op een adres even buiten Zürich. In 2004, twee jaar na de crash, arriveerde de gebroken vader in de betrokken buurt en trok hij naar het huis van Nielsen. Hij ging in de tuin zitten en wachtte op het juiste moment. Nielsen zag de indringer en ging naar buiten met zijn drie kinderen om te vragen wat hij wilde. Zijn vrouw Mette vroeg hem terug te komen. En dat was het moment dat ze een gil hoorde. Toen ze naar buiten stormde, zag ze haar man liggen in een plas bloed. Een mes van 35 centimeter stak in zijn buik. Twee minuten later was hij dood.



Vlucht

Vitaly sloeg op de vlucht, maar werd tegengehouden op de luchthaven van Zürich, toen hij Zwitserland probeerde te verlaten. Hij verklaarde dat hij Nielsen een verontschuldiging had gevraagd voor wat hij had gedaan. Toen hij enkele foto's van zijn kinderen had laten vallen, knapte er iets in hem. "Het was alsof ze uit hun kist waren gerold", zei hij daarover. (lees hieronder verder) Zarema en Bella, de zussen van Vitaliy, tonen foto's ten tijde van zijn proces. © belga.