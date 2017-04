Tiener herhaalt 100 keer dezelfde hashtag als antwoord op lastige vraag en wordt toegelaten tot universiteit

KVE

6/04/17 - 16u08 Bron: Upi.com, CBS News

© WWW.ZIADTHEACTIVIST.COM/SHAKIL.

Ziad Ahmed was zijn aanvraagformulier voor de universiteit van Stanford aan het invullen toen hij de volgende vraag diende te beantwoorden in maximum 100 woorden: "Wat is belangrijk voor jou en waarom?" Zijn originele invalshoek overtuigde de universiteit meteen.

Nochtans waren er ontelbare manieren denkbaar om een antwoord te verzinnen. Maar de tiener uit Princeton in de Amerikaanse staat New Jersey wilde dat zijn repliek authentiek was. Dus was er voor hem maar één optie mogelijk: "#BlackLivesMatter".



De jongen vond dat die hashtag eigenlijk voor zichzelf sprak en dus besloot hij om die 100 keer te herhalen. Met die emblematische woorden sprak hij zijn steun uit voor de antiracistische beweging.



"Ik wil constructief bijdragen aan de maatschappij", vertelde hij over zijn opmerkelijke keuze aan CBS News. "Ik verleen mijn stem aan hen die vreedzaam protesteren tegen onrechtvaardigheid."



100 keer dezelfde hashtag: het is wellicht geen antwoord dat de universiteit elke dag ziet passeren. De 18-jarige Ahmed had er dan ook vertrouwen in dat het toelatingscomité zou reageren. En hij kreeg gelijk.



Zaterdag meldde hij het goede nieuws op Twitter. De tweet ging meteen viraal. Ziad Ahmed was toegelaten tot Stanford.