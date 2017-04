Turkije vindt nu ook concreet bewijs voor gebruik chemische wapens in Idlib

Bewerkt door: ADN

6/04/17 - 13u15 Bron: Belga

Verschillende slachtoffers werden na de aanval overgebracht naar de Turkse grens. © ap.

Gifgasaanval Syrië Turkije heeft nu ook concrete bewijzen dat er bij de aanval op het rebellenbolwerk in de Syrische provincie Idlib chemische wapens zijn gebruikt. Dat zegt de Turkse minister van Justitie die zich hiervoor baseert op de resultaten van het autopsierapport, bericht het staatspersagentschap Anadolu.

Meer dan 20 mensen werden na de aanval overgebracht naar de Turkse grens, 3 van hen overleden in het ziekenhuis. "Op basis van de autopsies die werden uitgevoerd, is het bewezen dat er chemische wapens werden gebruikt", zegt minister Bekir Bozdag.



Bovendien heeft het Turkse onderzoek ook "aangewezen dat het Syrische regime verantwoordelijk is voor de dodelijke aanval".



Verschillende Westerse mogendheden wezen al met een beschuldigende vinger naar het regime van Bashar al-Assad. Volgens de Syrische bondgenoot Rusland had de Syrische luchtmacht het gemunt op een opslagplaats van de rebellen waar ze chemische wapens opsloegen.



Amerikaans president Donald Trump noemde de aanval "een belediging voor de mensheid door het Assad-regime die niet kan aanvaard worden".