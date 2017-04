Autopsie wijst op gebruik saringas bij aanval Idlib

Bewerkt door: ADN

6/04/17 - 17u23 Bron: Belga

Verschillende slachtoffers werden na de aanval overgebracht naar de Turkse grens. © ap.

Turkije heeft nu ook concrete bewijzen dat er bij de aanval op het rebellenbolwerk in de Syrische provincie Idlib chemische wapens zijn gebruikt. Dat zegt de Turkse minister van Justitie die zich hiervoor baseert op de resultaten van het autopsierapport, bericht het staatspersagentschap Anadolu. Volgens het ministerie van Volksgezondheid gaat het om het zenuwgas sarin.

"De resultaten van de eerste analyses van de patiënten geven aan dat ze blootgesteld zijn aan een zenuwgas (sarin)", staat in een mededeling op de website van het ministerie. Bij de aanval met gifgas op Khan Shaykhun in Idlib, in het noordwesten van het land, zijn 86 mensen om het leven gekomen, meldde de aan het oppositie gelieerde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Onder de slachtoffers waren ook dertig kinderen, volgens de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef minstens 27.



Van de 546 gewonden zijn er 31 in Turkije in het ziekenhuis opgenomen. Drie mensen die in Turkije verzorgd werden, zijn intussen overleden.