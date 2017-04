Rusland pakt verdachten aanslag op

Bewerkt door: LB

6/04/17 - 11u49 Bron: ANP

Een wake voor de slachtoffers van de aanslag in de metro van Sint-Petersburg. © afp.

De Russische politie heeft enkele mensen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag in Sint-Petersburg van maandag. Door de zelfmoordaanslag in de metro vielen veertien doden.

De aanslag werd gepleegd door de Rus Akbarzjon Djalilov. Welke band de opgepakte verdachten met hem hebben wordt onderzocht, aldus de onderzoekers tegen persbureau Interfax. Om hoeveel verdachten het gaat, is niet bekend.



De Russische staatszender RT meldt dat in Sint-Petersburg zes personen zijn aangehouden die ervan beschuldigd worden mensen te ronselen voor IS en het Al-Nusra Front. De zes zijn afkomstig uit Centraal-Aziatische landen.