Frankrijk wil vredesoverleg Syrië hervatten

6/04/17 - 10u16 Bron: ANP

De Franse buitenlandminister Jean-Marc Ayrault: "Frankrijk probeert nog steeds te praten met zijn partners in de Veiligheidsraad, vooral de permanente leden en Rusland in het bijzonder". © epa.

Frankrijk blijft aansturen op een resolutie van de VN-Veiligheidsraad over Syrië, heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault vandaag gezegd. Diplomatieke onderhandelingen zijn verre te verkiezen boven eventueel militair optreden, voegde hij er aan toe.

De Franse minister werd op televisie gevraagd of Frankrijk mee zou doen aan een mogelijke Amerikaanse militaire actie tegen Syrië, naar aanleiding van de gifgasaanval van eergisteren.



Volgens westerse landen werd die aanval uitgevoerd door regeringsstrijdkrachten, maar Syriës bondgenoot Rusland zei dat bij een luchtaanval een opslagplaats van chemische wapens van rebellen was getroffen. De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley waarschuwde daarop dat de regering van president Donald Trump zo nodig zelf zal ingrijpen als de Veiligheidsraad niet optreedt.





"Frankrijk probeert nog steeds te praten met zijn partners in de Veiligheidsraad, vooral de permanente leden en Rusland in het bijzonder", zei Ayrault. "Het eerste streven is een resolutie, met als uiteindelijke doel hervatting van het vredesoverleg in Genève".