Dodentol door modderstromen Colombia rondt kaap van 300

6/04/17 - 09u35 Bron: Belga

Vrouwen staan in de rij voor hulpgoederen in Mocoa. © afp.

De dodentol na de hevige modderstromen van afgelopen weekend in het zuidwesten van Colombia is opgelopen tot 301. Dat heeft het rampenagentschap gemeld. Meer dan 300 mensen zijn nog vermist.

Hevige regenval in de nacht van vrijdag op zaterdag zorgde ervoor dat verschillende rivieren buiten hun oevers traden, wat leidde tot ongeziene modderstromen in de provincie Putamayo, en vooral dan de hoofdstad Mocoa, die zowat 40.000 inwoners telt. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen.



Experts en de autoriteiten waarschuwen al jaren voor dramatische overstromingen in de regio, waar verschillende rivieren stromen en op grote schaal werd ontbost.