Turkse F-16's vallen Koerdische strijders aan

6/04/17 - 09u13 Bron: ANP

Een Irakese vluchtelinge loopt na bomaanslagen met haar dochter door de woestijn op zoek naar veiligheid in Noord-Kurdistan in Irak, 2016. © Benoit De Freine.

Het Turkse leger heeft vandaag in het zuidoosten van het land luchtaanvallen uitgevoerd op strijders van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Zeker acht mensen van de partij zijn gedood, meldt de gouverneur van het gebied.

Het kwam tot een botsing tussen de Turken en de Koerden na een aanval van de PKK op een militaire controlepost in het bergachtige Cukurcagebied bij de grens met Irak, aldus de gouveneur in een verklaring. Een Turkse militair raakte gewond en is naar het ziekenhuis afgevoerd.



Het Turkse leger stuurde een drone naar het gebied om de posities van de aanvallers vast te stellen, waarna de Turken met F-16's de aanvallen uitvoerden.



Terreurgroep

Meer dan 40.000 mensen zijn gedood door de opstand van de Koerdische partij tegen Turkije in 1984. Sindsdien voert de PKK een gewapende strijd tegen de Turkse staat om gelijke rechten en zelfbeschikking voor de Koerden in Turkije.



Zowel Turkije als de Verenigde Staten en de Europese Unie zien de PKK als een terreurgroep. In juli 2015 kwam een eind aan een twee jaar oud staakt-het-vuren tussen Turkije en de Koerdische PKK. Tussen de 335.000 en 500.000 mensen, overwegend Koerden, moesten hun woonplaatsen ontvluchten.



Koerdische strijders trekken echter ook op tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Vorig jaar oktober begonnen ze samen met het Iraakse leger en de sjiieten een offensief om IS uit Mosoel te verdrijven. De stad werd in juni 2014 door de extremisten van IS ingenomen. De slag om Mosoel is echter nog steeds niet gestreden.