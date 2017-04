Filipijnse rebellen en regering bereiken akkoord over voorlopige wapenstilstand

Door: redactie

6/04/17 - 08u13 Bron: Belga

Rodrigo Duterte © ap.

De Filipijnse overheid en de communistische rebellen hebben een akkoord bereikt over een voorlopige bilaterale wapenstilstand, die van kracht zal zijn van zodra de richtlijnen en de regels zijn opgesteld. Dat heeft een officiële bron vandaag gemeld.

Het akkoord kwam er na drie dagen van moeilijke onderhandelingen in Nederland, aldus presidentieel vredesadviseur Jesus Dureza, die toevoegt dat de twee partijen eind mei opnieuw rond de tafel zullen zitten.



In het akkoord dat gisteren werd ondertekend, bevestigen de regering en de rebellen ook dat ze willen werken om "welwillendheid en vertrouwen" te berde te brengen in de onderhandelingen, en "een stabieler en meer uitgebreid" akkoord over een staakt-het-vuren zullen nastreven.



Het Nationaal Democratisch Front, de politieke arm van de rebellengroep de Communistische Partij van de Filipijnen, liet weten dat commissies van beide partijen nu de richtlijnen zullen opstellen voor de wapenstilstand. Zo zullen ze onder meer uitmaken welke daden verboden, vijandelijk en provocatief zijn.



De communistische opstandelingen bestrijden al sinds 1968 het centrale gezag op de Filipijnen. Volgens het leger kwamen bij die strijd al 30.000 mensen om het leven. De vorige vredesonderhandelingen tussen de rebellen en de regering werden in februari opgeblazen door president Rodrigo Duterte na een reeks dodelijke aanvallen van de guerilleros tegen de regeringstroepen.