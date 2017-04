Expert: "Oorlog met China wordt onvermijdelijk"

Bewerkt door:

Vandaag begint in Florida de tweedaagse top tussen de Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse collega Donald Trump. © ap.

Er zit een oorlog aan te komen tussen de VS en China. Dat zegt althans docent internationale politiek Jonathan Holslag vandaag in De Morgen. Vandaag ontmoeten de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping elkaar in Trumps resort in Florida. Holslag voorspelde de "onvermijdelijke" oorlog tussen de grootmachten vijftien jaar geleden al. Slechts enkele incidenten zouden de lont in het kruitvat kunnen steken, meent hij.

Amerika wil nummer één blijven, China wil het worden. Hardliners in Washington achten een confrontatie tussen de grootmachten erg waarschijnlijk en zien die liever plaatsgrijpen nu China nog te verslaan is Jonathan Holslag Jonathan Holslag, docent internationale politiek aan de VUB. © photo news. Holslag stelt dat zijn voorspelling van toen steeds meer gehoor krijgt in Washington. De kern van het probleem? "Een geopolitiek duel in de Stille Oceaan. Elke Chinese militaire zet in die regio wordt door de VS als een bedreiging beschouwd en omgekeerd".



Rillingen

Holslag wijst er tevens op dat China de economische en militaire kloof met de VS een stuk heeft gedicht. "Amerikaanse militairen spraken een tiental jaren geleden nog over een Chinese schrootvloot, maar nu zijn ze oprecht bezorgd", stelt Holslag.



Escalatie

Holslag benadrukt dat niemand in China of de VS momenteel staat te springen voor een oorlog. "Maar het wantrouwen is gigantisch en de retoriek scherp. Enkele flinke incidenten volstaan om een escalatie in gang te zetten."



De tweedaagse top tussen Trump en Xi die vandaag in Florida aanvangt, is de eerste ontmoeting tussen de leiders van de twee grootste economieën ter wereld. Trump liet al verstaan dat het een moeilijke top wordt. "Amerika wil nummer één blijven, China wil het worden", vat Holslag samen.



Hij ziet in Washington enkele hardliners die een confrontatie tussen de grootmachten erg waarschijnlijk achten. "Zij zien die confrontatie liever plaatsgrijpen nu China nog defeatable (te verslaan) is", weet Holslag. Lees ook Trumps chefstrateeg Bannon: "Binnen vijf tot tien jaar zijn we in oorlog met China"

VS tegen Rusland in Syrië Vandaag maakte Trump ook bekend dat zijn houding inzake Syrië is gewijzigd naar aanleiding van de gifgasaanval van eerder deze week. Trump stelt dat president Assad 'heel wat rode lijnen' heeft overschreden en stelt een hardere houding tegen het regime van Assad in het vooruitzicht. Daarmee zou hij in conflict komen met Rusland, dat het regime van Assad steunt en een historische bondgenoot van China is.