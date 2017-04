Franse presidentsverkiezingen: Macron en Le Pen samen aan kop in peiling

Bewerkt door: LB

6/04/17

Marine Le Pen (Front National) zou in de tweede ronde de duimen moeten leggen voor Emmanuel Macron (En Marche!). © afp.

De Franse centrumkandidaat Emmanuel Macron en de extreemrechtse Marine Le Pen staan in een peiling van Elabe die gisteravond is gepubliceerd, met 23,5 procent samen op kop om de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk te winnen. Volgens een andere peiling van Harris van vandaag staat Macron nog voor Le Pen met één procentpunt verschil (25 tegenover 23 pct), maar uit de resultaten blijkt wel dat Macron zijn voorsprong op de FN-voorzitster ziet krimpen.